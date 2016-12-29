Курйоз інтернету: куди пропали ноги дівчини з фото

Понад 6 тисяч людей вирішило дати відповідь на питання – куди ділись ноги дівчини посередині.

Таку загадку користувачам Reddit задав учасник під ніком jr0d7771. Він опублікував фото, на якому сидять шестеро дівчат. Однак якщо намагатися порахувати їх ноги, то виходить лише п’ять пар.

За короткий час ця фотографія набрала понад 6 тисяч очок у Reddit. І декому вдалося визначити де чиї ноги.

Нагадаємо, у 2015 році користувачі інтернету довго не могли дійти згоди якого кольору плаття – біло-жовтого чи синьо-чорного.