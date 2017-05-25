Кутовий відчуває, що може бути крайнім, – експерт про відставку аграрного міністра

Звільнення міністра аграрної політики Тараса Кутового не пов'язане з критикою чи конфліктом з Гройсманом. Це можна розцінювати як звичайну практику тих міністрів-політиків, які хочуть потрапити до наступного складу Кабміну. Можливо, Кутовий підозрює, що будуть серйозні перестановки в уряді, і йому буде важко залишитися. Не виключено, що він не хоче бути крайнім у проведенні земельної реформи.

Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

За словами експерта, Кутовий, можливо, дійсно хоче піти через незгоду із земельною реформою, оскільки вона вибухонебезпечна.

"Провести земельну реформу – це не переодягнути частину міліціонерів у чорну форму і назвати поліцейськими. Це не сховати від люстрації 80% глибоко корумпованих суддів, які ненавидять Українську державу. Це не призначити генпрокурором хорошу людину, яка знає все анекдоти світу: від африканських – до московських. Земельна реформа може сильно зрушити всі обставини. Кутовий розуміє, що на нього ляже перша відповідальність за можливі негативи", – наголошує Небоженко.

Як вважає політолог, земельна реформа багата на підводні камені. На думку Віктора Небоженка, ніхто не сперечається, що її треба проводити, і якнайшвидше.

Але не можна стрімкими темпами формувати новий олігархат, який сидітиме вже не на металургії і спекулювати газом, а на величезних сільськогосподарських угіддях. І зараз із землею ситуація неправильна, а те, що пропонують – теж може погано закінчитися. Кутовий відчуває, що може бути крайнім. А Верховна Рада, Адміністрація президента, Кабмін легко вміють робити людину крайньою,

– підкреслив Небоженко.

Нагадаємо, міністр аграрної політики Тарас Кутовий написав заяву про свою відставку. За повідомленням ЗМІ, причиною стала його незгода із земельною реформою.