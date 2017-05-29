Кузьма "Скрябін" – простий хлопець, який став іконою українського року

Цей "простий чувак" був не просто музикантом і телеведучим, а лідером громадської думки. Адже він завжди говорив те, що думав. Життєрадісний шоумен з унікальним почуттям гумору. Таким запам’ятали мільйони легенду українського року Андрія "Скрябіна" Кузьменка.

У дитинстві Кузьма мріяв стати водієм сміттєвоза. Вважав цю професію "романтичною". Згодом мав усі шанси стати стоматологом, вступивши до Львівського медінституту на прохання своїх батьків. Проте самому Андрію ця професія абсолютно не подобалася. Особистість музиканта формувалася під впливом матері, яка мало не ціпком виганяла сина на заняття в музичну школу.

У 1983 році Кузьма познайомився з творчістю шотландської групи The Exploited, яка захопила його і назавжди змусила полюбити панк-музику. Саме вона надихнула артиста на створення першого гурту – "Ланцюгова реакція". Репетиції група проводила в актовому залі школи, де вчився Андрій.

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Уже в 1998 році Кузьма разом із друзями Ростиславом Домішевським і Сергієм Герою засновують "Скрябіна". Справжню популярність гурт здобув з виходом меланхолійного альбому "Казки".

Паралельно дотепний співак працював телеведучим, знімався в комедіях, писав художні книжки і опікувався кількома панківськими проектами.

Навіть ставши суперпопулярним, Андрій завжди залишався відкритою, щирою та безвідмовною людиною. Кузьма вважав, що гроші потрібно витрачати на емоції, а не на речі.

Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш в них по Парижу...,

– казав Скрябін.

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Андрій ніколи не залишався осторонь чужого горя. У 2008 році на Заході України повінь залишила без житла тисячі сімей. Щоб допомогти жертвам стихії, "Скрябін" за декілька днів написав пісню "Повінь". Її виконали українські зірки, завдяки чому вдалося зібрати кошти на відбудову зруйнованих будинків.

Співак активно займався волонтерством, ніколи не боявся висловлювати власну думку, навіть якщо вона не збігалася із загальноприйнятою.

Кузьма багато говорив про війну на Сході. Він дуже вболівав за свою країну. В одному з інтерв'ю Андрій висловив подив з приводу існування в Україні двох світів – мирного і воєнного.

"Війна не може бути на якійсь певній частині території. Якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому, як на мене, бути нейтральним не можна", – заявляв співак.

Загибель Скрябіна у страшній ДТП два роки тому сколихнула всю Україну. За чесність та відвертість Андрія любили і поважали навіть ті, хто не слухав його музику.

На його піснях виросло не одне покоління. Тексти пісень гурту "Скрябін" завжди зачіпали за живе, бо написані вони були з життя простих українців. Та головне, що хотів донести Кузьма до всіх – не залишатися байдужим до інших, адже байдужість убиває все навколо.