Квитки на благодійний концерт Аріани Гранде розкупили за лічені хвилини

Американська співачка Аріана Гранде, яка організовує благодійний концерт під назвою One Love Manchester, всі кошти від виступу передасть родинам жертв кривавого теракту, який трапився в ніч на 23 травня. Проте ніхто не розраховував, що всі квитки буде продано за 6 хвилин після їхнього оприлюднення.

Про це повідомили на ВВС.

Виручені кошти, а їх організатори концерту очікують зібрати понад два мільйони фунтів стерлінгів, підуть на допомогу жертвам кривавого вибуху. Організатори також наголошують, що ті, хто не встиг купити білет, варто відстежувати можливі повернення. А присутнім глядачам на попередньому виступі зірки, де трапився теракт, запропонували безкоштовний вхід.

Офіційна ціна квитка становить 40 фунтів, проте частина квитків на концерт потрапила в руки перекупників: вони продають їх від 400 до 2,5 тисяч фунтів стерлінгів.

Благодійний концерт Аріани Гранде відбудеться у неділю, четвертого червня, на стадіоні "Emirates Old Trafford". Як повідомляють організатори, цей майданчик розрахований на 50 тисяч глядачів, що вдвічі перевищує площу стадіону Manchester Arena, де попередньо трапився жахливий теракт.

Також відомо, що окрім співачки Гранде на сцену вийдуть Роббі Вільямс, Usher, Фаррел Вільямс, Кеті Перрі, Майлі Сайрус, Найл Хоран а також гурти Coldplay, Little Mix, Take That і The Black Eyed Peas.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".



Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.



Пізніше стало відомо, що до теракту в Манчестері смертник готувався цілий рік та робив закупівлі в різних магазинах, щоб не викликати зайвих підозр.