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Квоти на мовлення повинні діяти не менше п'яти років, – експерт

20:11, сьогодні 75 Читать новость на русском
Квоти на українську мову: які кроки потрібно зробити
Квоти на українську мову: які кроки потрібно зробити / ukrnationalism.com

Рішення про квоти на телебаченні – крок для захисту нашого медіапростору від російського впливу. Однак важливо, щоб ці квоти не скасували через два роки, коли оберуть новий парламент, де може бути проросійська більшість. Ситуація тоді для української мови стане ще гіршою.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Як вважає експерт, російський вплив на український медіапростір призвів до повного знищення українського продукту. Щороку Кремль витрачав мільярди доларів на створення так званого єдиного пострадянського медіапростору.

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Виникає питання: якщо Україна хоче бути незалежною державою, чи можемо ми це робити без власного медіапростору? Однозначно – ні. Доки російські серіали, де оспівують радянщину і російську імперщину і які формують точку зору українського громадянина, демонструють на українському телебаченні, про євроінтеграційний рух не може бути мови,
– переконаний Давидюк.

На думку політолога, якщо цей закон буде діяти протягом 5-10 років, щоб україномовний контент зміг стати на ноги, то українській мові вже буде непотрібен захист. До того ж, 25%, які залишилися, – це не обов’язково повинен бути російськомовний контент. Це може бути англомовний, польський, італійський контент.

Однак, як зауважив Микола Давидюк, залишилася проблема з дотаційними Росією каналами в Україні. Мета цих телеканалів – не журналістика і розслідування, а пропаганда, маніпуляція, розкрутка різних політичних лідерів. Це, наголошує він, комплексна проблема.

Заборона російських телеканалів і соцмереж, квоти на телебаченні – мінімальні кроки, частково скопійовані в країнах Балтії. Наступний важливий крок, який зробили в Прибалтиці, – створити російськомовний регіональний канал для пострадянського простору. Цей канал повинен давати об’єктивну картинку щодо Росії, і може стати одним із конкурентів пропагандистського "Russia Today",
– переконаний Микола Давидюк.

Нагадаємо, 3 травня Верховна Рада остаточно схвалила квоти на українську мову на телебаченні. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%.

Теги: Україна Політика Україна – Росія Верховна Рада Мовні квоти
Джерело: 24 Канал
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