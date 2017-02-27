Лаконічно. Семенченко хвацько відповів на ультиматум бойовиків

Нардеп та один з учасників блокади торгівлі з окупантами відповів ватажкам терористів Олександру Захарченку та Ігорю Плотницькому на їхній ультиматум.
Нардеп розмістив картинку з козаком, який тицяє дулю.
"Відповідь вражає своєю лаконічністю", – пожартував Семенченко.
Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".