Лаконічно. Семенченко хвацько відповів на ультиматум бойовиків

Нардеп та один з учасників блокади торгівлі з окупантами відповів ватажкам терористів Олександру Захарченку та Ігорю Плотницькому на їхній ультиматум. Нардеп розмістив картинку з козаком, який тицяє дулю. "Відповідь вражає своєю лаконічністю", – пожартував Семенченко. Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".

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