Lanos потрапив у страшну аварію на Вінниччині: в машині ніхто не вижив

На Вінниччині біля села Сальник трапилась страшна аварія, що забрала життя 4 людей. Ще один постраждалий зараз у лікарні.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Вінницької області.

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Відомо, що ввечері 3 серпня на трасі Житомир – Могилів-Подільський зіштовхнулись Daewoo Lanos та Mercedes -Benz 320. Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з Lanos.

Винуватцю аварії загрожує 10 років тюрми

Внаслідок аварії загинули водій та троє пасажирів Lanos, усі віком від 24 до 29 років.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватцбю загрожує покарання до 10 років тюрми.

В аварії загинуло 4 людей