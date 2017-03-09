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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Латвія конфіскувала 26 мільйонів доларів екс-регіонала

13:31, сьогодні 243 Читать новость на русском
Юрій Іванющенко
Юрій Іванющенко / kievvlast.com.ua

7 березня 2017 року Латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 мільйонів доларів, що належали Юрію Іванющенку.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін у Facebook.

За словами Єніна, не врятували екс-регіонала ані зняття санкцій, ані куплені рішення в українських судах. Рішення латвійського суду є остаточним та не може бути оскаржене. Поразку Іванющенко зазнав через не доведення законності грошей.

Іванющенко остаточно втратив можливість повернути ці гроші. Натомість Україна має шанси побачити їх, як тільки відповідний вердикт щодо екс-нардепа в Україні набере чинності,
– повідомив Євген Єнін.

Україна під час розслідування перебувала в постійному контакті з латвійцями та сприяла конфіскації цих грошей.

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Теги: Україна Судді Київська прокуратура гроші Латвія Санкції
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