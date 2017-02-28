Лауреати "Оскара" знялися в рекламі білизни: опубліковані фото

Зірки оскароносного фільму "Місячне світло" знялися в рекламі нижньої білизни "Calvin Klein".

Як відомо, у ніч з 26 на 27 лютого проходила 89-та церемонія нагородження "Оскар", де найкращим фільмом року була визнана драма Баррі Джекінса "Місячне світло".

Про оскарівський склад у рекламі відомого бренду розповіли у Fashionista. Зірки з "Місячного світла" з'явилися в серії чорно-білих фотографій для реклами весняної колекції "Calvin Klein".

На рекламних знімках можна зустріти Махершала Алі, Ештона Сандерса, Треванте Родса і Алекса Хібберта. Дизайнером колекції "Calvin Klein" став бельгієць Раф Сімонс, автором фотосесії – Віллі Вандерперре.

Ця кампанія – вдячність чудовим акторам, які своїми вчинками розкривають щось важливе про те, як бути сучасним чоловіком,

– прокоментував Раф Сімонс.

Нагадаємо, що картина "Місячне світло" на церемонії нагородження "Оскар-2017" отримала нагороду не одразу. Через помилку організаторів, статуетку отримав фільм "Ла-Ла Ленд", однак через кілька хвилин виявилось, що акторові Воррену Бітті, який оголошував лауреатів, випадко дали неправильний конверт.

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