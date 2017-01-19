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Лавина накрила готель з людьми в Італії: можливі жертви

01:39, сьогодні 416 Читать новость на русском
Італія у сніговому полоні
Італія у сніговому полоні / Соцмережі

Унаслідок землетрусу в італійській провінції Пескара на готель Rigopiano зійшла лавина.

За інформацією Rai News, сигнал про лихо подали два клієнти готелю.

На місці інциденту зараз працюють рятувальники, які намагаються дістатися до будівлі всіма можливими способами, телефони постояльців і співробітників готелю не відповідають.

За даними префектури, станом на середу в готелі Rigopiano було зареєстровано 20 осіб плюс персонал, чисельність якого не уточнюється.

Як написав на своїй сторінці у Facebook очільник провінції Антоніо Ді Марко, є велика ймовірність, що всі вони загинули.

"На жаль, сталася жахлива трагедія. Здається, що можуть бути загиблі, але все це повинно бути ще підтверджено", – зазначив він.

Читайте також: Італію заполонили природні катаклізми

Теги: Надзвичайні ситуації Жертви Погода Землетрус
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