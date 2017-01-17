  • укр
  • рус
18:13
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 16:00: ООН підтвердила держзраду Януковича
Випуск новин
17:06, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Лавров розродився новою побрехенькою, як американські дипломати переодягались у жінок

18:12, сьогодні 0
Лавров розродився новою побрехенькою
Лавров розродився новою побрехенькою / Getty images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розказав цікаву історію про те, як на мітингах російської опозиції були помічені американські дипломати, які, за його словами, переодягались у жінок.

Про це Лавров розповів під час прес-конференції 17 січня.

Зокрема, російський міністр, відомий своїми скандальними заявами, розповів, як за час другого терміну президентства Обами зросла вербувальна активність США щодо російських дипломатів.

Лавров згадав, як нібито представники США надягали перуки, перевдягалися у жінок, щоб спробувати проникнути на російські об'єкти.

За його словами, американських дипломатів помічали переодягненими на всіляких мітингах і акціях протесту, включаючи несанкціоновані.

Присікалася розвіддіяльність американських представників, які працювали під дипломатичним прикриттям. Був відомий епізод, коли переодягнений дипломат в перуці, з накладними бровами проникав в будівлю посольства США, відмовившись пред'явити посвідчення співробітника безпеки, вдарив його,
– фантазував Лавров.

Російський міністр також згадав, як американський дипломат переодягнувся у жінку і запевнив, що це все зафіксовано.

Дивіться також: Лавров запропонував Путіну, як можна покарати США за санкції

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Репортаж з передової, або Як волонтери в 72 ОМБр їздили
сьогодні, 17:31 Репортаж з передової, або Як волонтери в 72 ОМБр їздили
Народний проект 773
Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
сьогодні, 16:08 Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
1204
Фруктовий лід чи навушники: що ви знаєте про дитячі винаходи
сьогодні, 16:00 Фруктовий лід чи навушники: що ви знаєте про дитячі винаходи
150
Усику – 30: зради і перемоги кримського українця
сьогодні, 15:16 Усику – 30: зради і перемоги кримського українця
1 3606
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
сьогодні, 14:45 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 1264
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
На фронті знову непоправні втрати: в українських воїнів є загиблі і поранені
 21 грудня 2016 , 13:03 9
Оксана Забужко: Україна про себе не вміє говорити, бо її вчили мовчати
 26 вересня 2016 , 20:01 2
Гучно анонсовані стрільби над Кримом можуть скасувати, – журналіст
 30 листопада 2016 , 18:33
Відомий лоукост значно розширить свої маршрути в Україні
 16 січня , 01:49 3
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук