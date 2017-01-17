Лавров розродився новою побрехенькою, як американські дипломати переодягались у жінок

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розказав цікаву історію про те, як на мітингах російської опозиції були помічені американські дипломати, які, за його словами, переодягались у жінок.

Про це Лавров розповів під час прес-конференції 17 січня.

Зокрема, російський міністр, відомий своїми скандальними заявами, розповів, як за час другого терміну президентства Обами зросла вербувальна активність США щодо російських дипломатів.

Лавров згадав, як нібито представники США надягали перуки, перевдягалися у жінок, щоб спробувати проникнути на російські об'єкти.

За його словами, американських дипломатів помічали переодягненими на всіляких мітингах і акціях протесту, включаючи несанкціоновані.

Присікалася розвіддіяльність американських представників, які працювали під дипломатичним прикриттям. Був відомий епізод, коли переодягнений дипломат в перуці, з накладними бровами проникав в будівлю посольства США, відмовившись пред'явити посвідчення співробітника безпеки, вдарив його,

– фантазував Лавров.

Російський міністр також згадав, як американський дипломат переодягнувся у жінку і запевнив, що це все зафіксовано.

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