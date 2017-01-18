Лавров все перекладає з хворої голови на здорову, – Мосійчук про заяви російського міністра

Анексія Криму відбулась раніше, ніж заяви правосекторівців про організований спротив, тож заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова – це лише спроба виправдати дії Кремля.

Про це сайту "24" сказав народний депутат, екс-активіст "Правого Сектору" Ігор Мосійчук, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що "автори перевороту в Криму" заявляли про вигнання звідти росіян.

Лавров, як завжди, все перекладає з хворої голови на здорову. На момент, коли я запропонував сформувати "потяги дружби" і зупинити російську анексію, тому що як держава Україна спротиву анексії не чинила, анексія відбувалась уже повним ходом. Уже захоплювались і блокувались повним ходом українські військові бази, захоплювались адміністративні будівлі. Це було 24 лютого. Тому намагання видати це за якусь річ, яка когось на щось спровокувала – це дурниця,

– пояснив Мосійчук.

Нардеп наголосив, що тодішня бездіяльність української влади, "яка послухала, як уже зараз відомо зі стенограми РНБО, Юлію Володимирівну Тимошенко, яка закликала бути "голубом миру", не чинити спротив, не виводити війська із казарм", і привела до втрати Криму.

Я впевнений, що якби тоді українські патріоти були здатні сформувати "потяг дружби" і приїхати в Крим підтримати наших військовий, і там би почався спротив, то не було б ні анексії Криму, ні війни на Донбасі,

– підсумував нардеп.

Нагадаємо, на прес-конференції 17 січня Лавров заявив, що до анексії Криму Росією призвели нібито заяви екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша про "вигнання росіян з Криму".



Мосійчук у лютому 2014 року повідомляв через ЗМІ про готовність правосекторівців сформувати так званий "поїзд дружби" у Крим з метою силового спротиву тим, хто захоплюватиме там владу. Але ця ініціатива не була втілена.