Лаврова взагалі не можна було пускати в Овальний кабінет, – Маккейн

Голова комітету сенату США зі збройних сил Джон Маккейн різко відреагував на зустріч Дональда Трампа із російським дипломатом Сергієм Лавровим.

На думку сенатора, Трампу взагалі не можна було пускати російського посла в Овальний кабінет Білого дому. Про це він сказав в ефірі недільного випуску Fox News, назвавши главу російського МЗС "маріонеткою бандита та вбивці".

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Маккейн також прокоментував саму розмову Трампа і Лаврова, в якій президент США, як дізналися журналісти, назвав звільненого главу ФБР Джеймса Комі "психом та навіженим", а також розповів російському гостю про причини його звільнення.

"Я не знаю, як це розуміти. Я можу тільки сказати, що у мене немає слів, тому що я не знаю, як хтось міг сказати щось подібне. Але я знаю наступне: Лавров – це маріонетка бандита і вбивці, який використовував високоточну російську зброю для ударів по лікарнях в Алеппо, порушував права людини по всьому регіону, вторгся на Україну, забрав Крим. Лавров діяв найбільш зухвало і по-розбійницьки, і йому нічого було робити в Овальному кабінеті. За сприятливих обставин, якби президент зустрівся з Путіним, це було б нормально. Але не з цією маріонеткою Лавровим, який всього-на-всього пропагандист", – заявив Маккейн.

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Нагадаємо, 10 травня Трамп приймав у Білому Домі главу МЗС РФ Лаврова та, ймовірно, розповів йому секретну інформацію, пов'язану з "Ісламською державою".