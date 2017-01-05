Ле Пен потрапила під бойкот французьких банків

Французькі банки відмовляються кредитувати виборчу кампанію кандидата в президенти Франції, лідера французької ультрарадикальної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Про це політик розповіла в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV.

За словами Ле Пен, напередодні першого туру президентських виборів у Франції, який пройде в квітні 2017 року, жоден французький банк не погодився кредитувати її кампанію. Тому вона звернулася до закордонних фінансових інститутів, у тому числі до російських банків щодо фінансування своєї передвиборчої кампанії.

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Як повідомила кандидат у президенти Франції, зараз їй не вистачає 6 млн євро.

Я подала заявки в європейські банки, англійські, американські і російські. Зрозуміло, я прийму найпершу ж пропозицію,

– заявила вона.