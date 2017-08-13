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Ледь не загинули жінка з немовлям: під Києвом водій на шаленій швидкості валив дорожні стовпи

17:15, сьогодні 2828 Читать новость на русском
Під Києвом водій ледь не збив на смерть жінку з дитиною
Під Києвом водій ледь не збив на смерть жінку з дитиною / Скріншот з відео

В неділю вранці, 13 серпня, під Києвом у селі Крюківщина водій автомобіля Mitsubishi Pajero на великій швидкості зніс стовпи, що відокремлюють від проїжджої частини місце для паркування біля будинку. При цьому водій ледь не вбив жінку з дитиною.

Про це повідомили у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, близько 10:00 поблизу житлового комплексу "Євромісто" водій збив стовпи біля будинку, після чого на своєму розтрощеному авто виїхав на дорогу і намагався сховатися. Проте проїхати водієві вдалося близько 300 - 400 метрів, після чого його зупинили.

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Зазначається, що коли водія було зупинено, він стверджував, що їхав спокійно та зі швидкістю 10 кілометрів на годину.

Як розповіли очевидці подій, водій авто був у неадекватному стані. Люди припускають, що чоловік міг бути під дією наркотиків.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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