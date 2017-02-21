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Леді Гага дала роботу українцям: опублікували фото

20:57, сьогодні 3766 Читать новость на русском

Лукбук для нової колекції одягу популярної співачки Леді Гагі зняв дует українських фотографів Synchrodogs.

Про це повідомляє Vogue.

Також над лукбуком працювали стиліст Даша Лагенберг, візажист Юлія Залеська і стиліст по зачісках Юлія Стець.

Цей лукбук ми зробили в Івано-Франківську і для його реалізації зібралася команда мрії. Ніяких обмежень у нас не було, нам надали повну творчу свободу. Єдина умова – зняти мерч, який нам надіслали з Америки,
– розповіла Лагенберг

В лукбуці представлені футболки з колекції співачки, які Лагенберг поєднала з одягом українських брендів.

Читайте також: Елегантна леді: Леді Гага знялася у кардинально іншому стилі

Теги: LifeStyle Фотоновини мода Леді Гага
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