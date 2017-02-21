Леді Гага дала роботу українцям: опублікували фото

Лукбук для нової колекції одягу популярної співачки Леді Гагі зняв дует українських фотографів Synchrodogs.

Про це повідомляє Vogue.

Також над лукбуком працювали стиліст Даша Лагенберг, візажист Юлія Залеська і стиліст по зачісках Юлія Стець.

Цей лукбук ми зробили в Івано-Франківську і для його реалізації зібралася команда мрії. Ніяких обмежень у нас не було, нам надали повну творчу свободу. Єдина умова – зняти мерч, який нам надіслали з Америки,

– розповіла Лагенберг

В лукбуці представлені футболки з колекції співачки, які Лагенберг поєднала з одягом українських брендів.

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