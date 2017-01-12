  • укр
  • рус
15:49
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом
Випуск новин
15:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Легальні виробники алкоголю вимагають у міністра Кутового розібратися з корупцією в "Укрспирті"

15:10, сьогодні 40 Читать новость на русском
"Укрспирт"

Асоціація легальних виробників алкоголю, що об'єднує легальних виробників алкогольної галузі, направила відкритого листа Міністру аграрної політики та продовольства України Тарасу Кутовому з вимогою розібратися в ситуації навколо держпідприємства "Укрспирт".

За словами представників асоціації, зловживаючи своїм монопольним становищем на ринку, з 1 січня 2017 року "Укрспирт" необґрунтовано підвищив закупівельну ціну на спирт для виробників алкоголю.

При цьому в повідомленні наголошується: "Укрспирт" здійснює закупівлі основної сировини непрозоро і за цінами, вищими за ринкові, що свідчить про системну корупцію в дежконцерні. Крім того, країна наповнена величезною кількістю контрафактного спирту, який вже спричинив сотні отруєнь і смертей українців. З урахуванням ситуації, що склалася, а також постійно зростаючих акцизів вже друге підвищення цін на спирт за короткий період є злочином. Про це йдеться у відкритому листі.

Представники асоціації вимагають у Кутового терміново розібратися в злочинній діяльності "Укрспирту", причинами якої, на їхню думку, є або корупційні дії, що покриваються міністром, або непрофесійне управління підвідомчим йому держконцерном.

Теги: Міністерство аграрної політики Укрспирт Корупція Кутовий Тарас Вікторович
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 15:01 "Обменный курс" курс от Савченко – это предательство "неподтвержденных" пленных
Max Kolezznikov 498
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
На кого працює Надія Савченко?
сьогодні, 12:01 На кого працює Надія Савченко?
Наталя Ромашова 1853
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1 4414
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 3523
Усик вибачився перед Гловацьки та поляками
 18 вересня 2016 , 02:48 54
Хто з нардепів не хотів відмовлятись від підвищеної зарплати: поіменний список
 2 листопада 2016 , 15:25 3
З'явились шокуючі деталі щодо чоловіка, якого загризли собаки
 7 січня , 17:18 35
"Укрбуд" виставив на продаж кілька сотень недорогих квартир у Києві
 23 жовтня 2016 , 17:37
У столиці вручили ключі першому власнику автомобілів нового покоління BMW i3
 29 вересня 2016 , 13:45
Українці підривають своє здоров'я шкідливими продуктами
 21 грудня 2016 , 16:17
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук