Легальні виробники алкоголю вимагають у міністра Кутового розібратися з корупцією в "Укрспирті"

Асоціація легальних виробників алкоголю, що об'єднує легальних виробників алкогольної галузі, направила відкритого листа Міністру аграрної політики та продовольства України Тарасу Кутовому з вимогою розібратися в ситуації навколо держпідприємства "Укрспирт".

За словами представників асоціації, зловживаючи своїм монопольним становищем на ринку, з 1 січня 2017 року "Укрспирт" необґрунтовано підвищив закупівельну ціну на спирт для виробників алкоголю.

При цьому в повідомленні наголошується: "Укрспирт" здійснює закупівлі основної сировини непрозоро і за цінами, вищими за ринкові, що свідчить про системну корупцію в дежконцерні. Крім того, країна наповнена величезною кількістю контрафактного спирту, який вже спричинив сотні отруєнь і смертей українців. З урахуванням ситуації, що склалася, а також постійно зростаючих акцизів вже друге підвищення цін на спирт за короткий період є злочином. Про це йдеться у відкритому листі.

Представники асоціації вимагають у Кутового терміново розібратися в злочинній діяльності "Укрспирту", причинами якої, на їхню думку, є або корупційні дії, що покриваються міністром, або непрофесійне управління підвідомчим йому держконцерном.