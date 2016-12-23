Легенда 90-х Апіна нагадала про себе сексуальним відео

52-річна співачка Альона Апіна, від пісень якої шаленіли у далеких 90-х, вирішила показати, що вона досі перебуває у прекрасній формі та має розкішне тіло.
Так, у своєму Instagram вічно молода Альона опублікувала уривок нового кліпу на пісню "Близькість".
Зауважимо, що ролик вийшов украй гаряченьким, оскільки на кадрах видно, як Апіна позує у сексуальній спідній білизні.
Деякі користувачі соцмереж були в захваті від роботи. Зокрема, на адресу співачки лунали такі компліменти, як "секс-бомба", "стрункенька, свіженька, гарнюня", "це ульот".
Щоправда, дехто вважає кліп вульгарним та закликав Альону в такому поважному віці більше не займатися цим неподобством.
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