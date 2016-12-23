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Телеканал новин 24 Легенда 90-х Апіна нагадала про себе сексуальним відео
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Легенда 90-х Апіна нагадала про себе сексуальним відео

04:29, сьогодні 71 Читать новость на русском
Стрункенька, свіженька, гарнюня Альона Апіна
Стрункенька, свіженька, гарнюня Альона Апіна / Соцмережі

52-річна співачка Альона Апіна, від пісень якої шаленіли у далеких 90-х, вирішила показати, що вона досі перебуває у прекрасній формі та має розкішне тіло.

Так, у своєму Instagram вічно молода Альона опублікувала уривок нового кліпу на пісню "Близькість".

С началом ЗИМЫ! Сугробы,Дед Мороз и..... мой новый клип! На старый Новый год!

Світлину опубліковано користувачем Алёна Апина (@neapina)

Зауважимо, що ролик вийшов украй гаряченьким, оскільки на кадрах видно, як Апіна позує у сексуальній спідній білизні.

Деякі користувачі соцмереж були в захваті від роботи. Зокрема, на адресу співачки лунали такі компліменти, як "секс-бомба", "стрункенька, свіженька, гарнюня", "це ульот".

Щоправда, дехто вважає кліп вульгарним та закликав Альону в такому поважному віці більше не займатися цим неподобством.

Новый Год всё ближе! Всё ближе премьера клипа! #apina #близость#асланахмадов #новыйклип#18+

Відео, опубліковане користувачем Алёна Апина (@neapina)

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Теги: Секс Музика Новини Росії Інтернет LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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