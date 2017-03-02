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Легендарна Nokia 3310 з золотим Путіним з'явиться у Росії

12:34, сьогодні 1004 Читать новость на русском
Золотий Путін
Золотий Путін / Соцмережі

Італійська компанія Caviar спеціально для Росії внесла певні кремлівські нотки в оновлену Nokia 3310.

Так, "майстри" прикрасили телефон золотим зображенням російського президента Володимира Путіна, пише Hi-Tech.Mail.Ru.

Крім того модель Nokia 3310 Supermo Putin отримала корпус з титану, який є покритим золотом 999 проби, а її клавіші зроблено з кераміки.

А коштувати таке диво пропутінської пропаганди буде лише 99 тисяч рублів (близько 38 тисяч гривень).

Путін, Nokia

Також у компанії презентували й іншу модель Nokia 3310 Titano, проте тут "дизайнери" спробували відтворити властивості того самого телефону 17-річної давності.

Відтак, телефон отримав корпус з загартованого куленепробивного титану марки ВТ 23.

Щоправда, декорували його під дамаську сталь, а всі кнопки виробили з кераміки.

Зауважимо, що вартість такої переробленої Nokia становитиме 89 тисяч рублів (близько 34 тисяч гривень).

Nokia

Читайте також: Представили оновлену Nokia 3310

До слова, раніше в Росії вже з'являлися смартфони від цього ж бренду із зображеннями Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.

Теги: Новини Росії LifeStyle мобільні пристрої Російська пропаганда Володимир Путін Nokia
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