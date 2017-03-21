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Легендарна співачка відповіла, чому не пройшла відбір Євробачення

09:02, сьогодні 1133 Читать новость на русском
Katya Chilly
Katya Chilly / Фото з відкритих джерел

Katya Chilly, яка нещодавно знову засвітилася на українській сцені, в одному з інтерв’ю розповіла, що вона думає про пісенний конкурс та чому їй відмовляли у національних відборах.

Про це вона розповіла у виданні Gordon.

На запитання журналістки, як вона оцінює учасника конкурсу від України (O.Torvald) для Євробачення-2017, вона відповіла, що не збирається нікого оцінювати, тому що для неї це сильна втрата енергії.

Проте, як відомо, артистка двічі намагалась потрапити на національний відбір Євробачення від України у 2016 і 2017 році, і Катя навіть не змогла потрапити у півфінал.

Відмова – це просто не ті двері. Або грубо увійшли, порушивши межі,
– по-філосфськи відповіла Katya Chilly.

Читайте також: Катя Chilly висловила свою позицію щодо концертів в Росії

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення-2017 Євробачення
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