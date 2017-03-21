Легендарна співачка відповіла, чому не пройшла відбір Євробачення

Katya Chilly, яка нещодавно знову засвітилася на українській сцені, в одному з інтерв’ю розповіла, що вона думає про пісенний конкурс та чому їй відмовляли у національних відборах.
Про це вона розповіла у виданні Gordon.
На запитання журналістки, як вона оцінює учасника конкурсу від України (O.Torvald) для Євробачення-2017, вона відповіла, що не збирається нікого оцінювати, тому що для неї це сильна втрата енергії.
Проте, як відомо, артистка двічі намагалась потрапити на національний відбір Євробачення від України у 2016 і 2017 році, і Катя навіть не змогла потрапити у півфінал.
Відмова – це просто не ті двері. Або грубо увійшли, порушивши межі,
– по-філосфськи відповіла Katya Chilly.
Читайте також: Катя Chilly висловила свою позицію щодо концертів в Росії
24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017