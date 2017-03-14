Легендарні "Тачки" повертаються: з'явився новий трейлер третьої частини

Режисер анімаційного мультфільму Брайан Фрі оголосив про вихід "Тачки 3", третій трейлер якого опублікували в мережі.

Новий епізод розповість про гоночний автомобіль Блискавку МакКвін та його повернення до змагань. Але щоб його знову сприйняли фанати та конкуренти, Блискавці доведеться відновити контакт зі старими друзями.

Поки що в мережі є лише три трейлери, а влітку як малих, так і дорослих глядачів обіцяють потішити прем'єрою 15 липня 2017 року.

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