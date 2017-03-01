Легендарний актор перебуває у небезпеці

Італійський співак і актор Адріано Челентано заявив, що за його сім'єю стежать невідомі та проникають у їхній дім.

Про це повідомили у виданні Ansa.

Як розповів актор, все почалося з того, що у машині його дружини Клаудії Морі розбили вікна, проте з середини автівки нічого не забрали. А наступна спроба мародерства повторилася, коли шестеро невідомих проникли у його особняк, що розташований на півночі Італії.

Челентано наголосив, що таке проникнення відбувається не вперше і стеження за його будинком здійснюється регулярно. За його словами, невідомі "полюють" не тільки за ним, але і за всією сім'єю .

Адріано вирішив зібрати усі відеозаписи, зроблені камерами спостереження і передав їх співробітниками поліції.

"Погані" хлопці неодноразово намагалися дістатися і до мене, і до Клаудії, вони стежать за кожним нашим пересуванням. Ми вирішили повідомити про це зараз, оскільки, якщо станеться ще щось більш серйозне, це буде передісторія,

– розповів 79-річний артист.

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