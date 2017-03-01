13:24
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Вимога передачі Межигір'я у держвласність.
Випуск новин
13:10, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Легендарний актор перебуває у небезпеці

12:14, сьогодні 1099 Читать новость на русском
Адріано Челентано і Клаудія Морі
Адріано Челентано і Клаудія Морі / Фото з відкритих джерел

Італійський співак і актор Адріано Челентано заявив, що за його сім'єю стежать невідомі та проникають у їхній дім.

Про це повідомили у виданні Ansa.

Як розповів актор, все почалося з того, що у машині його дружини Клаудії Морі розбили вікна, проте з середини автівки нічого не забрали. А наступна спроба мародерства повторилася, коли шестеро невідомих проникли у його особняк, що розташований на півночі Італії.

Челентано наголосив, що таке проникнення відбувається не вперше і стеження за його будинком здійснюється регулярно. За його словами, невідомі "полюють" не тільки за ним, але і за всією сім'єю .

Адріано вирішив зібрати усі відеозаписи, зроблені камерами спостереження і передав їх співробітниками поліції.

"Погані" хлопці неодноразово намагалися дістатися і до мене, і до Клаудії, вони стежать за кожним нашим пересуванням. Ми вирішили повідомити про це зараз, оскільки, якщо станеться ще щось більш серйозне, це буде передісторія,
– розповів 79-річний артист.

Читайте також: Катю Chilly два роки не пускають на нацвідбір Євробачення

Теги: LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Как президенты теряют монополию
сьогодні, 10:15 Как президенты теряют монополию
Михайло Подоляк 1312
Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
сьогодні, 08:14 Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
Микола Давидюк 954
28 лютого, 22:40 "Автобан": злочин в ім'я кохання на фоні параду дорогих автомобілів
Юлія Ліпенцева 947
Признание Россией паспортов
28 лютого, 22:15 Признание Россией паспортов "ЛДНР" – это хорошо
Дмитро Бєлобров 5311
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
28 лютого, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 1758
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук