Легітимізована диктатура: У Венесуелі з'явився самопроголошений "головний орган влади"

Президент Ніколас Мадуро скликав Національний установчі збори, на яких і видали декрет, який оголошує цей орган найвищим серед усіх інших урядових інститутів країни.

Парламент Венесуели визнав асамблею нелегітимною, пише DW.

Згідно з цією постановою, парламент Венесуели, в якому більшість мандатів мають представники опозиції, а також інші урядові установи, не зможе приймати заходи, які суперечать законам, виданим Національним установчими зборами.

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Нагадаємо, що у країні продовжуються жорсткі протистояння між опозицією та чинною владою, яка вирішила схилитись до авторитаризму.



Уряд США у понеділок, 31 липня, прийняв рішення ввести санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро.