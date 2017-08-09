Легітимізована диктатура: У Венесуелі з'явився самопроголошений "головний орган влади"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Президент Ніколас Мадуро скликав Національний установчі збори, на яких і видали декрет, який оголошує цей орган найвищим серед усіх інших урядових інститутів країни.
Парламент Венесуели визнав асамблею нелегітимною, пише DW.
Згідно з цією постановою, парламент Венесуели, в якому більшість мандатів мають представники опозиції, а також інші урядові установи, не зможе приймати заходи, які суперечать законам, виданим Національним установчими зборами.
Читайте також: У Венесуелі хакери зламали держсайти і поставили фільм з Чарлі Чапліном
Нагадаємо, що у країні продовжуються жорсткі протистояння між опозицією та чинною владою, яка вирішила схилитись до авторитаризму.
Уряд США у понеділок, 31 липня, прийняв рішення ввести санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро.