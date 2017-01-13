Легковик влетів у мікроавтобус на Буковині: багато загиблих і постраждалих

Ввечері 12 січня дуже страшна аварія трапилась на об’їзній дорозі поблизу села Чагор, що на Буковині. Внаслідок ДТП загинуло 4 людей, ще 4 осіб було травмовано.
Про це розповіли у прес-службі ДСНС Буковини.
Як розповіли у відомстві, Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з мікроавтобусом Mercedes sprinter. Внаслідок зіткнення водій та всі троє пасажирів легковика загинули на місці.
Для того, щоб дістати тіла загиблих рятувальникам довелось застосовувати спеціальні інструменти.
Водія мікроавтобуса та 3 пасажирів з травмами різної госпіталізовано.
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