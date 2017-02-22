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Lenovo ліквідує легендарний бренд Motorola

14:15, сьогодні 1176 Читать новость на русском
Lenovo ліквідує легендарний бренд Motorola
Lenovo ліквідує легендарний бренд Motorola / trendblog.net

Lenovo припиняє випуск смартфонів під брендом Motorola, Vibe та іншими.

Відтепер смартфони компанії будуть виходити під маркою Lenovo moto, як повідомляє "Лента.ру", посилаючись на представників китайської компанії.

Коли ми купили Motorola Mobility, у нас стало в компанії два мобільних підрозділи: Lenovo зі своєю інфраструктурою і Motorola. Весь цей час йшло об'єднання цих підрозділів. Саме зараз можна констатувати, що процес закінчився, і буде єдиний бренд Lenovo moto,
– розповіли в прес-службі Lenovo.

Перші смартфони об'єднаної лінійки будуть представлені 26 лютого на виставці MWC 2017 в Барселоні. Хоча смартфони і будуть виходити під брендом Lenovo moto, на самих пристроях буде лише логотип Moto.

Lenovo викупила підрозділ, який спеціалізується на виробництві мобільних Motorola Mobility, у Google за 2,91 мільярда доларів у січні 2014 року. За умовами угоди з Lenovo американська інтернет-компанія збереже за собою патенти Motorola Mobility.

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Теги: LifeStyle Motorola Lenovo
Джерело: 24 Канал
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