Лещенко назвав аудитора НАБУ самозванцем

Народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко стверджує, що кандидатуру Найджела Брауна на посаду незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України було внесено до Верховної Ради з порушенням закону про регламент.

Він показав документи, які свідчать, що кандидатуру Найджела Брауна в апараті ВР зареєстрували після голосування. А це означає, що посадовці схитрували. Адже на момент внесення його кандидатури для затвердження – Браун не був офіційно оформлений, як кандидат на посаду аудитора НАБУ. Таку поспішність нардеп Лещенко пояснює великим бажанням влади взяти антикорупційні органи під свій контроль. Людину призначають для того, щоб він виніс негативний вердикт НАБУ, щоб призначити лояльного до влади керівника Національного антикорупційного бюро,

– заявив Лещенко Читайте також: Насіров звинуватив прокурорів НАБУ у некомпетентності

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