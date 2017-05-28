Леся Цуренко виграла дербі в першому колі Roland Garros

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Леся Цуренко виграла українське дербі і вийшла до другого кола Roland Garros. На старті відкритого чемпіонату Франції друга ракетка Україна здолала свою молодшу співвітчизницю Катерину Козлову.
Цуренко припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 16. На рахунку Козлової 1 ейс, 1 подвійна помилка і 2 брейк-пойнти. У другому колі Цуренко зіграє з росіянкою Катериною Макаровою.
У дебютний же день основної сітки прогриміла і гучна сенсація. Вперше у історії Роланд Гаррос стартовий раунд став останнім для першої ракетки світу. Німкеня Ангеліка Кербер поступилася Катерині Макаровій.
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Знаковим став дебютний день гренд слему для Петри Квітової. Чешка вперше повернулася на корт, після того як п’ять місяців тому стала жертвою збройного нападу і отримала ножове поранення. На щастя, схоже, Петра повністю відновилася, адже без проблем розгромила свою суперницю Джулію Бозерап.