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Летючі кур’єри: американці зробили прорив в доставці

Інновації 13:19, сьогодні 319 Читать новость на русском

Доставка невеликих товарів і посилок повітрям, прямо під двері адресату – зручно та інноваційно. Американська кур’єрська компанія UPS вирішила запускати дрони з даху фургона.

Суть задуму проста: водій служби доставки зупиняє машину неподалік місця призначення, кладе замовлений товар чи посилку в контейнер безпілотника та з допомогою встановленого в кабіні планшета відправляє дрона-кур’єра до адресата.

Доправивши вантаж, безпілотник повертається на посадковий майданчик, де заряджається від батареї фургона, очікуючи виліт на наступне завдання.

Описану схему UPS уже активно випробовує в сільській місцевості. В основі системи – гібридний вантажний фургон Workhorse із автоматизованим розсувним дахом, під яким облаштоване "гніздо" для 8-роторного дрона HorseFly.

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Вантажопідйомність октокоптера – до 4,5 кг; тривалість автономного польоту - 30 хвилин за максимальної швидкості понад 70 км/год. Для орієнтування у просторі летючий кур’єр використовує GPS, компас та лідар.

Новий спосіб доставки зручний та ощадний – особливо в умовах не завжди придатних для великогабаритного транспорту, сільських доріг. За підрахунками фахівців UPS, така система дасть змогу економити десятки мільйонів доларів щороку.

Теги: Розробки
Джерело: 24 Канал
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