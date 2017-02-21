"Летючий голландець": як в Нідерландах планують змінити уявлення про автомобіль

Стояти в заторах більше не доведеться, а проблема бездоріжжя відпаде як така – у світі гряде ера "летючих авто".

Автомобіль, який літає. "Літак", який їздить. Так про цей революційний вид приватного транспорту відгукуються самі його творці.

PAL-V – гібрид автомобіля та гвинтокрила, над яким команда однойменного голландського стартапу невпинно трудиться ще з початку 2000-их, от-от готовий виїхати, чи то пак "вилетіти", на дороги. На сайті компанії приймають попередні замовлення на свою комерційну модель-первісток – Liberty.

Дизайн двомісного "летючого авта" виконаний за принципом трансформера. Висувний гвинт, який використовується під час польоту, захований всередині корпусу, а лопаті – компактно складені на даху машини.

Перехід з режиму "земля" в режим "небо" і навпаки займає не більше 10 хвилин.

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Щоб злетіти, "гвинтомобілю" необхідно хоча б 180 метрів для розгону. Для посадки достатньо 30 метрів.

Двигун на основі подвійної силової трансмісії, потужністю 100 кінських сил, розганяє триколісний "болід" від нуля до сотні за 9 секунд.

Максимальна швидкість "летючого голландця" на землі – 160 км/год. У повітрі – 180. Гранична висота польоту – 3,5 кілометри.

Пального в режимі польоту, згідно із заявленими технічними характеристиками, вистачить на 500 км або ж 4 години лету.

Початок "ери летючих авто" PAL-V обіцяє на кінець 2018-го – тоді планує відвантажити перші замовлення.

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