Лев напав на відвідувача лазні у Запоріжжі

У Запоріжжі на відвідувача одного з банних комплексів, який вийшов за дровами, напав лев.

Про це повідомляє місцевий портал 061.ua з посиланням на прес-офіцер патрульної поліції Юлію Шеймухову .

За словами представника правоохоронних органів, чоловік з друзями відпочивав у лазні та вирішив вийти за дровами.

Однак на дворі на нього чекав неприємний сюрприз – лев, який перебував у клітці, на території закладу спершу схопив потерпілого за руку, а потім і за ногу.

Крім того, як стверджує чоловік, тварина ще й почала тягти його до себе в клітку.

Якби не друг запоріжця, який вчасно підійшов, все могло завершитися летально.

Поліцейські, що прибули на місце події, застали чоловіка, який мав тілесні ушкодження у вигляді рваних і різаних ран правої руки та ноги.

Згодом з'ясувалося, що лев подряпав чоловіка 1979 року. Постраждалому надали медичну допомогу та госпіталізували.

Додамо, що на місці працювала слідчо-оперативну група.

Наразі правоохоронці з'ясовують, що небезпечна тварина робила в громадському закладі та перевіряють наявність документів на лева.

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