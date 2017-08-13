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ЛГБТ-прайд стартував в Одесі: з'явилися перші фото маршу

11:30, сьогодні 324 Читать новость на русском
ЛГБТ-прайд в Одесі
ЛГБТ-прайд в Одесі / Фото з соцмереж

На Приморському бульварі в Одесі стартував ЛГБТ-прайд, одночасно з цієї акцією проводять ще одну – за традиційні цінності.

Як повідомляє адіо Свобода", правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайду у щільне кільце заради безпеки. Раніше представники "Правого сектора" в Одесі заявляли, що хочуть зірвати фестиваль "Одеса Прайд-2017".

Читайте також: У Росії невідомі атакували учасників ЛГБТ-параду: з'явилось відео

ЛГБТ-прайд в Одесі
ЛГБТ-прайд в Одесі

Силовики оточили активістів ЛГБТ-прайду
Силовики оточили активістів ЛГБТ-прайду

Учасники акції наразі перебувають на Приморському бульварі, їх далі не пускають силовики, щоб уникнути зіткнення з активістами "акції за традиційні цінності".

Учасники
Учасники "акції за традиційні цінності"

Теги: Новини України Одеса ЛГБТ
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