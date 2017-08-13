ЛГБТ-прайд стартував в Одесі: з'явилися перші фото маршу

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На Приморському бульварі в Одесі стартував ЛГБТ-прайд, одночасно з цієї акцією проводять ще одну – за традиційні цінності.
Як повідомляє "Радіо Свобода", правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайду у щільне кільце заради безпеки. Раніше представники "Правого сектора" в Одесі заявляли, що хочуть зірвати фестиваль "Одеса Прайд-2017".
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ЛГБТ-прайд в Одесі
Силовики оточили активістів ЛГБТ-прайду
Учасники акції наразі перебувають на Приморському бульварі, їх далі не пускають силовики, щоб уникнути зіткнення з активістами "акції за традиційні цінності".
Учасники "акції за традиційні цінності"