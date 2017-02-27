Лідер КНДР стратив п’ятьох чиновників

У Північній Кореї страчені п'ятеро високопоставлених чиновників органів безпеки країни.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на розвідку Південної Кореї.

Чиновники були розстріляні із зенітних установок після того, як їх звинуватили у наданні нібито неправдивих звітів лідеру КНДР Кім Чен Ину, який був цим дуже "розгніваний".

Про факт страти служба розвідки Південної Кореї поінформувала депутатів країни. Проте, що це були за звіти, які так розгнівали Кім Чен Ина, не повідомляється. Також у розвідці не розкрили свого джерела цієї інформації.

За даними розвідки, звільнення у січні 2017 року міністра держбезпеки КНДР Кім Вон Хонга, обвинуваченого у корупції, має безпосередній стосунок до неправдивих звітів, через які були страчені працівники відомства.

Читайте також: У заявах Дональда Трампа та Кім Чен Ина знайшли спільну суть