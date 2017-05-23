Лідер "Ленінграду" назвав Євробачення "сублімацією військових дій"

Фронтмен російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров розповів, як ставиться до Євробачення.

Про це він розповів у ефірі латвійського радіо "Baltkom".

"Шоу просто розгойдали і роздули, бо змагальний мотив зараз переважає. Фактично – це заміщення, сублімація військових дій", – заявив він.

Сергій Шнуров додав, що не бачить себе учасником міжнародного музичного конкурсу, адже його не цікавить такий "вид" змагань.

Євробачення – не моя гра. Я в цей дивний вид спорту – змагання піснями, не граю. Не моє покликання. Взагалі не розумію, для чого це і що це. Мені це не цікаво,

– додав лідер "Ленінграду".

Читайте також: Хто винен в інциденті з голими сідницями на Євробаченні-2017: коментар продюсера Джамали