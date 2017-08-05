Лідер німецької ліберальної партії закликав тимчасово заплющити очі на анексію Криму

Питання анексії Криму потрібно тимчасово "загерметизувати" і знайти прогрес в інших питання у відносинах з Росією.

Про це в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, із посиланням на Tagesschau повідомляє "Європейська правда".

Безпека і благополуччя в Європі залежать у тому числі від відносин з Москвою,

– сказав політик.

Лінднер висловився за зміну курсу Берліна стосовно Росії. Він заявив, що необхідно створити такі пропозиції, які б дозволили Путіну змінити свою політику "без втрати обличчя".

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"Говорячи про табу: я боюся, що Крим потрібно розглядати як довгостроковий тимчасовий стан", - сказав лідер ВДП. Лінднер також не погоджується, що антиросійські санкції можуть бути зняті лише після повного виконання мінських домовленостей. "Позитивні проміжні успіхи теж потрібно цінувати", - сказав він.

Водночас, які відзначає Tagesschau, заяви Лінднера суперечать офіційній програмі його партії. "Поки президент Путін продовжує свою політику втручання, санкції проти Росії мають зберігатися, а повернення Росії до складу "Великої вісімки" - виключене", - ідеться у програмі.

За даними опитувань, Вільна демократична партія проходить у Бундестаг на вересневих виборах. Очікується, що Вільні демократи можуть сформувати альянс із Християнсько-демократичним союзом Ангели Меркель.