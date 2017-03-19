12:18
19 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 11:00: Ювілей Євросоюзу. Пекельна Авдіївка
Випуск новин
11:51, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Лідер O.Torvald цікаво охарактеризував представницю Росії на Євробаченні

10:38, сьогодні 1327 Читать новость на русском
Женя Галич
Женя Галич / O.Torvald

Виступ представниці Росії на "Євробаченні-2017" лідер гурту O.Torvald Женя Галич назвав геніальним ходом спецслужби Російської Федерації.

Про це він розповів ТСН.

Коментувати цю ситуацію безглуздо, я хочу закликати всіх людей, у кого буде свербіти сказати щось, будь що, умовно кажучи. Потрібно пускати, не потрібно пускати, навіть коли пустимо чи не впустимо, робити якісь коментарі та бути обережними. Через те, що війна – інформаційна і Юля – інформаційний солдат,
– сказав він.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві має представити співачка Юлія Самойлова. У червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.

СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії. Глава відомства Василь Грицак каже, що особисто виступає за те, щоб заборонити в'їзд росіянці в Україну.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: LifeStyle Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук