Лідер O.Torvald цікаво охарактеризував представницю Росії на Євробаченні

Виступ представниці Росії на "Євробаченні-2017" лідер гурту O.Torvald Женя Галич назвав геніальним ходом спецслужби Російської Федерації.

Про це він розповів ТСН.

Коментувати цю ситуацію безглуздо, я хочу закликати всіх людей, у кого буде свербіти сказати щось, будь що, умовно кажучи. Потрібно пускати, не потрібно пускати, навіть коли пустимо чи не впустимо, робити якісь коментарі та бути обережними. Через те, що війна – інформаційна і Юля – інформаційний солдат,

– сказав він.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві має представити співачка Юлія Самойлова. У червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.



СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії. Глава відомства Василь Грицак каже, що особисто виступає за те, щоб заборонити в'їзд росіянці в Україну.

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