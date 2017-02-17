Лідери G7 відреагували на транспортну блокаду

Транспортна блокада Донбасу, яка розгорнута на лінії розмежування і призвела до зупинки поставок вугілля в Україну, загрожує економічній безпеці України і підриває економічне зростання

У заяві йдеться про необхідність організувати безперебійну роботу енергетичних об'єктів, які забезпечують теплом і світлом громадян України, провести модернізацію генеруючих потужностей.

А також вжити ряд важливих заходів для забезпечення енергопостачання на тривалий період. Про це йдеться в заяві держав G7, пише УНІАН.

Україна торік продемонструвала економічне зростання. Транспортна блокада загрожує цьому процесу і підриває енергетичну безпеку для мільйонів людей. Ми закликаємо всі сторони знайти спільні підходи до розв‘язання проблем, розблокувати залізничні колії й автомагістралі для організації законної торгівлі

– йдеться в заяві.

Читайте також: Блокувальники готуються до штурму

Нагадаємо, вранці 17 лютого активісти блокади повідомили, що до редуту "Запоріжжя" з'їжджається поліція та працівники ДСНС.



До слова, в РНБО зазначили, що не розглядають можливості силового розгону блокувальників.