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Лідерів "Самопомочі" не залякати, – Соболєв про "справу Садового"

14:35, сьогодні 686 Читать новость на русском
Єгор Соболєв
Єгор Соболєв / Прес-служба "Самопомочі"

Нардеп від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв наголосив, що Генпрокуратурі не вдасться залякати лідерів "Самопомочі".

Так він прокоментував сайту "24" інформацію Юрія Луценка про можливе відсторонення від посади і кримінальну відповідальність.

"Це стара традиція – думати, що кримінальними справами від ГПУ можна залякати. Щодо лідерів Самопомочі це не працює і не спрацює. Усі інші питання треба ставити самому Луценку", – зазначив Соболєв.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо недбалості зі смертельними наслідками, відсторонити від виконання обов'язків і навіть притягнути до кримінальної відповідальності.

Теги: Україна Андрій Садовий Юрій Луценко Політика Самопоміч ГПУ
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