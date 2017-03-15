Лідерів "Самопомочі" не залякати, – Соболєв про "справу Садового"

Нардеп від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв наголосив, що Генпрокуратурі не вдасться залякати лідерів "Самопомочі".

Так він прокоментував сайту "24" інформацію Юрія Луценка про можливе відсторонення від посади і кримінальну відповідальність.

"Це стара традиція – думати, що кримінальними справами від ГПУ можна залякати. Щодо лідерів Самопомочі це не працює і не спрацює. Усі інші питання треба ставити самому Луценку", – зазначив Соболєв.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо недбалості зі смертельними наслідками, відсторонити від виконання обов'язків і навіть притягнути до кримінальної відповідальності.