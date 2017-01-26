Лікар Комаровський поскаржився на підробки від його імені

У мережі рекламують "активатор спалювання жиру", який нібито рекомендують відомі медики та зірки шоу-бізнесу.

На підробку звернув увагу лікар Комаровський, який написав про це повідомлення у соцмережі.

От мені цікаво: скільки треба дати грошей правоохоронним органам, щоб, нікого не боячись, створити сторінку від "Міністерства охорони здоров'я України" і щоб на цій сторінці Богомолець, Кароль, Лорак, Каменських і Комаровський закликали купувати якийсь активатор спалювання жиру. Компанія мене влаштовує, все інше ні. Але найсумніше в тому, що не дивлячись на очевидну фейковість, купа народу ведеться, вірить, пише мені листи зі спрагою уточнити тактику застосування,

– написав Євген Комаровський.

Особливу увагу лікар звернув на те, що так звана сторінка "Міністерства охорони здоров'я України" має лише дві версії – російську та англійську.

"Я уявив собі обличчя нинішнього міністра охорони здоров'я, коли вона побачила російською мовою текст від МОЗ. При цьому англомовна версія сайту нібито є, а української немає", – зазначив лікар.

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