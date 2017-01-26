15:57
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози
Випуск новин
15:53, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лікар Комаровський поскаржився на підробки від його імені

15:50, сьогодні 23 Читать новость на русском
Лікар Євген Комаровський
Лікар Євген Комаровський / Likar.info

У мережі рекламують "активатор спалювання жиру", який нібито рекомендують відомі медики та зірки шоу-бізнесу.

На підробку звернув увагу лікар Комаровський, який написав про це повідомлення у соцмережі.

От мені цікаво: скільки треба дати грошей правоохоронним органам, щоб, нікого не боячись, створити сторінку від "Міністерства охорони здоров'я України" і щоб на цій сторінці Богомолець, Кароль, Лорак, Каменських і Комаровський закликали купувати якийсь активатор спалювання жиру. Компанія мене влаштовує, все інше ні. Але найсумніше в тому, що не дивлячись на очевидну фейковість, купа народу ведеться, вірить, пише мені листи зі спрагою уточнити тактику застосування,
– написав Євген Комаровський.

Особливу увагу лікар звернув на те, що так звана сторінка "Міністерства охорони здоров'я України" має лише дві версії – російську та англійську.

"Я уявив собі обличчя нинішнього міністра охорони здоров'я, коли вона побачила російською мовою текст від МОЗ. При цьому англомовна версія сайту нібито є, а української немає", – зазначив лікар.

Читайте також: Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун

Теги: Україна Лікування Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
сьогодні, 15:44 Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
Сергій Блажко 1 518
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 12:39 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 4 4975
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні, 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
1242
4 сезон
25 січня, 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
Даниїл Задорожний 1 2012
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Терористи насильно примушують молодь воювати проти України
13 січня , 13:33 1
Фундаментальних причин для падіння гривні немає, – експерт
17 серпня 2016 , 07:03 1
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук