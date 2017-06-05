Лікар назвала ягоди, які допомагають під час перепадів тиску

Під час перепадів погоди артеріальний тиск стрибає навіть у здорових людей. Лікарі називають кілька простих методів, які допоможуть покращити самопочуття.

Перш за все, під час перепадів температури і стрибків атмосферного тиску важливо збалансовано харчуватися, пити багато рідини і уникати стресів. Про це розповіла лікар Вікторія Савицька для ГолосUA.

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"Низькі показники тиску можуть бути досить небезпечними, підвищити тиску в домашніх умовах, як правило, куди складніше, ніж його понизити. Тому в небезпечні дні потрібно заздалегідь вжити заходів, щоб запобігти погіршенню стану", – каже фахівець.

За її словами, у такі періоди слід відмовитися від фізичної активності, тренувань і пробіжок, прийняти контрастний душ і постаратися звести до мінімуму будь-які стреси.

Також важливо пити багато рідини, адже при нестачі води в організмі тиск знижується ще сильніше.

Савицька зазначає, що внормувати тиск також допоможе напій з журавлини і брусниці

"Гіпертонікам при різному підвищенні тиску потрібно лягти і спробувати розслабитися. Випийте чорний чай з лимоном і ложечкою меду, він допоможе знизити тиск. Ще дієвіше – журавлина і брусниця", – каже лікар.

Ягоди треба перетерти з невеликою кількістю теплої води і такий "морс" швидко приведе до тями.