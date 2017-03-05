Лікарі діагностували Насірову проблеми з тиском

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров страждає від гіпертонічної хвороби ІІ стадії.

Про це йдеться в уточненому висновку Інституту кардіології імені Стражеска щодо стану здоров'я Насірова, який було надано після отримання медичної документації з лікарні "Феофанії", – пише "Українська правда".

"Гіпертонічна хвороба II стадії, 3 ступеню, високого ризику. Гіпертинзивний тиск від 02.03.2017. Серцева недостатність I стадії. Метаболічний синдром. Порушення толерантності до вуглеводів", – зауважили лікарі.

Крім того, наголошується, що станом на 4 березня Насіров невідкладної допомоги не потребує.

У висновку також зазначено, що під час стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров.



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня з клініки "Феофанія" екс-головного фіскала перевели в Інститут кардіології імені Стражеска. Зауважимо, що перед цим медики так і не змогли підтвердити факт інфаркту у фіскала, на чому спекулюють його адвокати.