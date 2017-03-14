Лікарі назвали 5 домашніх рослин для лікування депресії

Боротися з депресією можна не лише за допомогою смачної їжі чи прогулянок з друзями. Рослинки, які ви тримаєте у своїй домівці теж можуть стати хорошими помічниками.

Видання Comments.ua розповіло про 5 домашніх рослин, які врятують вас від депресії.

Посадивши у горщику соняшник, ви не лише здобудете хороше доповнення до інтер'єру, але й отримаєте джерело вкрай корисних вітамінів і мікроелементів. Коли зернятка соняшника повністю дозріють, їх необхідно буде з'їсти. Ну але якщо ви не хочете вирощувати соняшник в квартирі, тоді просто їжте смажене насіння – це відмінні ліки від депресії.

Ромашка є напевнее універсальним помічником від різних недуг. Недарма ж батьки з дитинства привчають дітей до чаїв з цієї рослинпи, адже вони мають відмінну заспокійливу властивість. Під час депресії ви теж можете заварювати ромашку, плюс, її можна комбінувати з іншими корисними рослинами.

Орегано можна додавати не лише як приправу до різних смачних страв, а й просто вирощувати в домашніх умовах і вживати її як будь-яку зелень.

Лаванда не обмежується лише ароматичними свічками чи складником в приємних засобах гігієни. Цю рослину теж можна культивувати в квартирі.

Вирощувати томати черрі – це не лише супер бюджетно, а й корисно. Вони не тільки радують око своїм естетичним виглядом, а й мають смакові рецептори, які можуть пригнічувати депресію.

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