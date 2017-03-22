Лікарі склали список продуктів, які роблять нас старішими

Старіння – неминучий процес, однак його можна трохи відтермінувати, якщо переглянути свій раціон.

Стоматологи, дерматологи та дієтологи склали список продуктів, які роблять нас старішими, передає Woman's Health.

Біле вино

Головним винуватцем пожовтілих зубів є алкоголь. За словами американських стоматологів, спирт висушує рот та зменшує слиновиділення. А вона, як відомо, вимиває усі бактерії з порожнини. Це приводить до карієсу та жовтизни зубів.

Червоне вино теж шкідливе, однак біле більш кисле, тому і може заподіяти більше шкоди. Відмовлятись від улюбленого келиха білого вина не варто. Однак лікарі рекомендують або чистити одразу зуби, або просто активно прополоскати рот чистою водою.

Солодкий йогурт

Ніхто не заперечує користь від натурального йогурту. Однак тут йдеться про йогурти із різноманітними додатками. Як правило, виробники додають туди дуже багато цукру. А його надлишок в організмі заважає виробленню колагену та пришвидшує процес старіння шкіри.

Сухофрукти

Несподівано, але так. У сухофруктах дуже багато цукру і жортскі шкірки можуть прилипати до зубів і тим самим провокують наліт і карієс, пояснює стоматолог Брайан Кантор.

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Окрім цього, у сушених фруктах міститься багато сульфітів, які збільшують кількість вільних радикалів, що знову ж таки перешкоджає виробленню колагену.

Лимонад

Лимонна кистола корисна для організму, але нещадна до зубної емалі. Окрім цього в напій часто додають цукор, а він, як відомо – приводить до старіння шкіри.

Маргарин

Транс-жири, які містяться в маргарині, сприяють виробленню вільних радикалів в організмі. Вони в свою чергу пошкоджують клітини, порушують нормальні біохімічні процеси та сприяють передчасному старінню і різноманітних захворювань.

Бекон

Засолене м’ясо призводить до зневоднення організму, який також прискорює старіння організму. До того ж, у беконі багато сульфітів, які негативно впливають на нашу шкіру.

Кава

Цей напій дуже згубно діє на емаль, забарвлюючи зуби в жовтий колір

. Якщо ж додавати в каву цукор, то можна отримати ще й карієс. Лікарі радять не зловживати кавою та обмежитись одною-двома чашками в день.