Лікарі зробили шокуюче відкриття про шкоду селфі

Англійські дерматологи з'ясували, що надмірна любов до селфі може спровокувати проблеми зі шкірою.

Якщо людина дуже багато часу проводить під дією радіації, яка виходить від телефонів, то шкіра починає старіти набагато швидше. Це і провокує появу зморшок.

Деякі спеціалісти навіть можуть визначити, у якій руці найчастіше людина тримає телефон під час селфі і яка частина обличчя найбільше піддається шкідливим променям.

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За словами доктора та директора лондонської Linia Skin Clinic Саймона Зокал, сьогодні на ринку не вистачає профілактичних засобів, які могли б захистити шкіру від шкідливого впливу радіаційних променів.

Якщо якщо від сонячних променів людина може захиститись кремом, то від впливу смартфонів поки такого захисту не придумали.