Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ 08:46, сьогодні 449 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – українці вже давно зрозуміли, що ніякої безкоштовної медицини в Україні немає. За кожний візит до лікаря треба платити.
Де якісніше та дешевше можна отримати лікування пацієнти вже обговорюють в інтернеті. Неофіційні розцінки є відкритою інформацією.
Тіньові заробітки у медицині чималі і ніде не обраховуються. Але варто бодай комусь повстати проти системи – одразу чекай проблем.
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Як лікарні заробляють на благодійних пожертавах та чи можливо реформувати заскорузлу сиситему охорони здоров’я – дивіться у випуску ЦРУ
Джерело: 24 Канал
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