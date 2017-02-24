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Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах

ЦРУ 08:46, сьогодні 449 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – українці вже давно зрозуміли, що ніякої безкоштовної медицини в Україні немає. За кожний візит до лікаря треба платити.

Де якісніше та дешевше можна отримати лікування пацієнти вже обговорюють в інтернеті. Неофіційні розцінки є відкритою інформацією.

Тіньові заробітки у медицині чималі і ніде не обраховуються. Але варто бодай комусь повстати проти системи – одразу чекай проблем.

Читайте також: Журналісти знайшли "золоте дно" екоінспекції: резонансне розслідування

Як лікарні заробляють на благодійних пожертавах та чи можливо реформувати заскорузлу сиситему охорони здоров’я – дивіться у випуску ЦРУ

Теги: гроші Корупція ЦРУ
Джерело: 24 Канал
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