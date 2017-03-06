Лікування від "інфаркту", як у Насірова, не існує, – Соболєв

Адвокати відстороненого очільника ДФС Романа Насірова вкотре спекулюють на його стані здоров'я.

Таку заяву зробив народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв біля Солом’янcького райсуду Києва, передає LB.ua.

"Адвокати кажуть, що у Насірова знову починається інфаркт", – зазначив народний обранець.

Щоправда, за його словами, він у це не вірить і це моєже бути черговою брехнею.

"Лікування від такого "інфаркту", як у Насірова, не існує", – додав Соболєв

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

