Ліквідація пожежі на складі під Балаклією наразі неможлива, – Матіос

Через тривалу детонацію боєприпасів пожежники не можуть приступити до ліквідації пожежі на арсеналі під Балаклією.
Про це розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, повідомляє Інтерфакс.
Він зазначив, що чверть зони складу боєприпасів в Балаклії є у зоні детонації боєприпасів.
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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації, що склалась на військових складах у Балаклії, немає.