Лише Україна може змінити Росію, – американський розвідник

Цілі президента Росії Володимира Путіна сьогодні цілком очевидні – це домінування над своїми та вплив на інших.

Про це на сторінках лояльної до Демократичної партії газети New York Times написав колишній директор ЦРУ Джон МакЛаулін, повідомляє ДТ.

"Він хоче домінувати вдома, сильно впливати на сусідів, ослабити західні інститути, такі як НАТО і ЄС, а також поділити вплив у ключових регіонах, таких як Близький Схід, між великими державами", – вважає експерт.

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При цьому розвідник застеріг США від розв’язання війни з Путіним і наголосив, що теперішнє протистояння є значно складнішим від того, яке було у часи Холодної війни.

Те протистояння було грою в шашки, а зараз ми граємо в шахи,

– додав він.

Розвідник зазначив, що у нинішній боротьбі не може бути повної перемоги без "другого акту", тому що на відміну від СРСР, Росія нікуди не зникне. Тому американська стратегія повинна ставити за мету встановити межі.

Америка не може змусити Росію радіти наближенню НАТО до її кордонів. Але можна зміцнити єдність альянсу і стратегію стримування, протидіяти російській дипломатії, націленій на розкол між союзниками, а також посилити військові позиції, зокрема в Балтії і Польщі,

– додав МакЛаулін.

Експерт зазначив, що навряд чи вдасться відучити Росію від шпигунських звичок, але можна зміцнити можливості американської контррозвідки, а також публічно викривати російську брехню в новинах. Також він додав, що Росію можна сильніше карати за порушення домовленостей

Ми можемо дати Україні більш складне оборонне озброєння, щоб вона могла захиститися від російських загарбників. І ми можемо збільшувати тиск, як це зробив Конгрес, ухваливши нещодавно санкції,

– додав екс-голова ЦРУ.

На його думку, лише Україна може змінити Росію і якщо Київ зможе побороти корупцію і розвинути успішну демократію, це простимулює підтримку аналогічних змін в Росії.

Допомога Україні – це наша найбільш перспективна стратегія, яку Путін боїться. Саме тому він вторгся в Україну,

– йдеться в статті.