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Літак до Києва не може вилетіти з аеропорту Анталії

22:54, сьогодні 2
Літак авіакомпанії Bravo Airways
Літак авіакомпанії Bravo Airways / Соцмережі

У турецькій Анталії за незрозумілих причин сталася затримка авіарейсу BAY 4306 Анталія – Київ, який обслуговує компанія BRAVO Airways.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Зазначається, що спершу цей рейс було скасовано, а потім перенесено на вечір 11 серпня.

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"Наразі Посольство намагається встановити зв'язок із вказаною авіакомпанією, а також з відповідальними туроператорами, з метою розміщення пасажирів до вильоту", – наголошують українські дипломати.

За їхніми словами, над вирішенням проблеми наразі працює як сам перевізник, так і посольство України в Туреччині залучило мерію міста, туроператорів та адміністрацію аеропорту.

Виліт очікується о 23:00 11 серпня.

"Перевізник повідомляє про завершення заходів з підготовки до вильоту літака рейсу Анталія – Київ", – додають у консульській службі МЗС.

Як повідомляє УНІАН, причиною стала поломка літака: службовий автотранспорт аеропорту пошкодив крило повітряного судна, коли воно стояло в аеропорту. У зв'язку з цим авіакомпанія була змушена скасувати рейс до Києва.

"Авіакомпанія прийняла ухвалила відремонтувати літак в аеропорту. Для цього інженер з Києва прибув до Анталії, він привіз необхідні запасні частини", – розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

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Додамо, що на рейс зареєструвався 171 пасажир. Як переконує перевізник, 110 пасажирів було розміщено в готелях, а 61 людина перебуває в аеропорту, оскільки через завантаженість готелів в курортний сезон не всім вистачило місця. У готелі в першу чергу поселили пасажирів з дітьми та громадян похилого віку, а тим, хто залишився в аеропорту, кожні три години надається харчування.

Теги: МЗС України Туреччина Новини України Новини політики авіація
Джерело: 24 Канал
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