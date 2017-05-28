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Літак Елвіса Преслі пустили з молотка: назвали вартість

20:44, сьогодні 389 Читать новость на русском
Літак Елвіса ,Преслі
Літак Елвіса ,Преслі

На аукціоні в Каліфорнії був проданий літак, що належав співакові Елвісу Преслі.

Про це повідомляє АР.

Літак короля рок-н-ролу продали за 430 тисяч доларів.

Ім'я нового власника організатори торгів не розкривають.

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Легендарний Елвіс Преслі володів трьома приватними джетами. Проте, цей був його улюбленцем. Більше тридцяти років машина простояла на так званому "цвинтарі літаків" у місті Розуелл штату Нью-Мексико.

Салон повітряного судна зберігся добре. Натомість, кабіна пілота у гіршому стані. Сам літак несправний і в небо піднятися не може. В останні роки ним володів приватний колекціонер.

Теги: Елвіс Преслі LifeStyle Аукціон
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