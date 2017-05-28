Літак Елвіса Преслі пустили з молотка: назвали вартість

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На аукціоні в Каліфорнії був проданий літак, що належав співакові Елвісу Преслі.
Про це повідомляє АР.
Літак короля рок-н-ролу продали за 430 тисяч доларів.
Ім'я нового власника організатори торгів не розкривають.
Читайте також: Відомий актор Бен Стіллер розлучається після 17 років шлюбу
Легендарний Елвіс Преслі володів трьома приватними джетами. Проте, цей був його улюбленцем. Більше тридцяти років машина простояла на так званому "цвинтарі літаків" у місті Розуелл штату Нью-Мексико.
Салон повітряного судна зберігся добре. Натомість, кабіна пілота у гіршому стані. Сам літак несправний і в небо піднятися не може. В останні роки ним володів приватний колекціонер.