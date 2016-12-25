Літак Міноборони Росії, що летів у Сирію, впав у Чорне море, – журналіст

Літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав в море. Наразі там вже починають пошукові роботи.

Про це розповів російський журналіст Володимир Варфоломєєв.

Самолёт ТУ-154 упал в море. Начинаются поисковые работы. На борту находился 91 человек - в т.ч. 83 пассажира (военные, артисты, журналисты). — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 25 грудня 2016 р.

Видання ТАСС, посилаючись на джерела, повідомляє, що в 1,5 км від Сочі в Чорному морі знайшли уламки шасі Ту-154. Пізніше з’явилась інформація, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега в Чорному морі.

Також знайшли стійку шасі і маслянисту пляму.

Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім. На борту перебувала 91 людина, серед них журналісти, військові та музиканти.