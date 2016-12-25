Літак Міноборони Росії, що летів у Сирію, впав у Чорне море, – журналіст

Літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав в море. Наразі там вже починають пошукові роботи.
Про це розповів російський журналіст Володимир Варфоломєєв.
Видання ТАСС, посилаючись на джерела, повідомляє, що в 1,5 км від Сочі в Чорному морі знайшли уламки шасі Ту-154. Пізніше з’явилась інформація, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега в Чорному морі.
Також знайшли стійку шасі і маслянисту пляму.
Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім. На борту перебувала 91 людина, серед них журналісти, військові та музиканти.
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